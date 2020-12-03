Энтони Дэвис подписал новый контракт с «Лейкерс» на 5 лет

«Лос-Анджелес Лейкерс» сохранит в своём составе форварда Энтони Дэвиса, сообщает ESPN. Клуб и игрок заключат максимальный пятилетний контракт на $ 190 млн. В соглашении прописана опция расторжения перед последним сезоном в 2024 году.
Ранее сообщалось, что Дэвис наблюдает за изменениями в составе «Лейкерс» и оценивает ситуацию в НБА в целом, чтобы определить длительность контракта. Клуб был готов предложить Дэвису различные варианты.
Дэвис перешёл в «Лейкерс» в июне прошлого года в результате обмена с «Нью-Орлеан Пеликанс». В первом сезоне Энтони завоевал титул чемпиона НБА и выдал средние показатели 26,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,5 перехвата и 2,3 блок-шота.
2 декабря стало известно, что звездный форвард Леброн Джеймс продлил контракт с «озёрниками» до 2023 года.
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