Гомельский объяснил постоянное доминирование ЦСКА в Европе, в отличие от других грандов

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, за счёт чего ЦСКА показывает стабильность в Евролиге, постоянно попадая в финал, чего не удаётся сделать «Фенербахче», «Олимпиакосу» и «Барселоне».
«Начиная с 2001 года в ЦСКА выстроена и продолжает совершенствоваться отличная структура клуба. В ней преобладает анализ над синтезом. Я не говорю о том, что ошибки исключены. Но при стабильном финансировании удаётся не совершать одну и ту же ошибку дважды, сохраняется преемственность в управлении, не принимаются решения спонтанные и необдуманные. И это касается не только комплектования команды, но и действия всех служб обеспечения.
Единственное, что хотелось бы подтянуть, — это работу с молодёжными командами. Надеюсь, что ЦСКА сумеет наладить её. А временные провалы «Фенербахче» или «Олимпиакоса» имеют своей первопричиной финансовый кризис, который ударил по владельцам. «Барса» же долго тянула с перестройкой работы клуба, желая делать упор только на своих игроков, выращенных в академии», — написал Гомельский на своём сайте.
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