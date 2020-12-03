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Гомельский объяснил постоянное доминирование ЦСКА в Европе, в отличие от других грандов

Гомельский объяснил постоянное доминирование ЦСКА в Европе, в отличие от других грандов
Баскетбол / Евролига 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, за счёт чего ЦСКА показывает стабильность в Евролиге, постоянно попадая в финал, чего не удаётся сделать «Фенербахче», «Олимпиакосу» и «Барселоне».

«Начиная с 2001 года в ЦСКА выстроена и продолжает совершенствоваться отличная структура клуба. В ней преобладает анализ над синтезом. Я не говорю о том, что ошибки исключены. Но при стабильном финансировании удаётся не совершать одну и ту же ошибку дважды, сохраняется преемственность в управлении, не принимаются решения спонтанные и необдуманные. И это касается не только комплектования команды, но и действия всех служб обеспечения.

Единственное, что хотелось бы подтянуть, — это работу с молодёжными командами. Надеюсь, что ЦСКА сумеет наладить её. А временные провалы «Фенербахче» или «Олимпиакоса» имеют своей первопричиной финансовый кризис, который ударил по владельцам. «Барса» же долго тянула с перестройкой работы клуба, желая делать упор только на своих игроков, выращенных в академии», — написал Гомельский на своём сайте.

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