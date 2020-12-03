Джон Уолл дополнительно получил $ 19,5 млн из-за обмена в «Хьюстон»
Разыгрывающий Джон Уолл получил дополнительные $ 19,5 млн после обмена из «Вашингтон Уизардс» в «Хьюстон Рокетс» на Расселла Уэстбрука, сообщает инсайдер Дэвид Олдридж на своей странице в «Твиттере».
В контракте Уолла была оговорка о 15-процентном бонусе в случае обмена. Владелец «Уизардс» Тед Леонсис согласился заплатить разыгрывающему эту сумму. Уолл должен получить $ 133,5 млн за три года.
Уолл не играл последние два года из-за травмы ахилла. Контракт Джона считается одним из худших в НБА. В следующем сезоне он получит $ 41,25 млн — столько же, сколько и защитник «Рокетс» Джеймс Харден. Джон и Джеймс делят четвёрто-пятое места в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги. Уэстбрук занимает третью строчку с зарплатой $ 41,36 млн.
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