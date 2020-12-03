Назван новый возможный пакет «Голден Стэйт» за Янниса Адетокунбо

«Голден Стэйт Уорриорз» продолжает добиваться обмена форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, сообщает Pick And Roll.
«Уорриорз» могут предложить за Янниса пакет активов, в который войдут атакующий защитник Клэй Томпсон, выбранный под вторым номером драфта НБА 2020 года Джеймс Уайзмен, а также пик первого раунда следующего драфта.
Напомним, Адетокунбо имеет право подписать пятилетнее продление контракта с «Милуоки Бакс» на сумму $ 228-240 млн. Двукратный MVP НБА должен принять решение до 21 декабря – это дедлайн для заключения супермаксимальных контрактов и максимальных продлений соглашений новичков в этом сезоне. Ранее «Лос-Анджелес Лейкерс», подписав новый контракт со своим лидером Леброном Джеймсом, вышли из борьбы за форварда «Милуоки Бакс» Янниса.
- 3 декабря 2020
-
18:42
-
18:39
-
18:20
-
18:15
-
18:08
-
17:48
-
17:30
-
15:59
-
14:46
-
14:33
-
13:15
-
12:57
-
11:52
-
11:48
-
11:14
-
10:05
-
09:54
-
09:16
-
09:01
-
08:54
-
08:45
-
08:35
-
05:49
-
00:56
- 2 декабря 2020
-
23:57
-
22:01
-
21:18
-
21:08
-
20:59
-
19:57
-
19:17
-
18:46
-
18:03
-
16:25
-
14:55