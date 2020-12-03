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Назван новый возможный пакет «Голден Стэйт» за Янниса Адетокунбо

Назван новый возможный пакет «Голден Стэйт» за Янниса Адетокунбо
Баскетбол / НБА 0

«Голден Стэйт Уорриорз» продолжает добиваться обмена форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, сообщает Pick And Roll.

«Уорриорз» могут предложить за Янниса пакет активов, в который войдут атакующий защитник Клэй Томпсон, выбранный под вторым номером драфта НБА 2020 года Джеймс Уайзмен, а также пик первого раунда следующего драфта.

Напомним, Адетокунбо имеет право подписать пятилетнее продление контракта с «Милуоки Бакс» на сумму $ 228-240 млн. Двукратный MVP НБА должен принять решение до 21 декабря – это дедлайн для заключения супермаксимальных контрактов и максимальных продлений соглашений новичков в этом сезоне. Ранее «Лос-Анджелес Лейкерс», подписав новый контракт со своим лидером Леброном Джеймсом, вышли из борьбы за форварда «Милуоки Бакс» Янниса.

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