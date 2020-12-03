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Мэджик Джонсон отреагировал на продление контракта Леброна Джеймса с «Лейкерс»

Мэджик Джонсон отреагировал на продление контракта Леброна Джеймса с «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА Мэджик Джонсон остался доволен тем фактом, что «Лос-Анджелес Лейкерс» подписали двухлетнее продление контракта с форвардом Леброном Джеймсом.

«Отличная работа владелицы „Лейкерс“ Джини Басс, подписавшей Леброна Джеймса ещё на два года! Поздравляю, Леброн!» — написал Мэджик на своей странице в «Твиттере».

35-летний Джеймс получит $ 85 млн за два года по максимальному продлению. Прошлый контракт Джеймса был рассчитан до лета 2021 года с опцией игрока на сезон-2021/2022. Теоретически Джеймс мог покинуть «Лейкерс» и выйти на рынок в межсезонье-2021. Новый контракт позволит команде рассчитывать на его услуги до 2023 года.

Ожидается, что в 2023 году на драфте НБА будет выбран Бронни Джеймс, старший сын Леброна. Джеймс хочет сыграть с ним в одной команде. Леброн привёл «Лейкерс» к титулу в прошлом сезоне, набирая в среднем 25,3 очка, отдавая 10,2 передачи и собирая 7,8 подбора.

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