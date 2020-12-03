Марк Кьюбан ответил на вопрос, кого бы взял в свою команду — Леброна или Джордана

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан ответил на вопрос, кого бы он взял в свою команду — Леброна Джеймса или Майкла Джордана.



«Если мне нужен убийца, способный совершить решающий бросок в конце игры, то я выберу Майкла Джордана. Если мне нужен тот, кто сделает всю команду лучшими игроками, то я выберу Леброна. Если же мне нужно выбрать кого-то одного, то я выберу Леброна, потому что Майклу уже около 60 лет», — приводит слова Майка Кьюбана Fadeaway World.



Майкл Джордан и Леброн Джеймс считаются двумя лучшими игроками в истории НБА.



Ранее Леброн Джеймс подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», по которому четырёхкратный чемпион НБА будет зарабатывать $ 3,57 млн в месяц, или $ 117 397 в день, или $ 4891 в час, или $ 1,36 в секунду.