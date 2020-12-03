«Хьюстон» удовлетворил желание Хардена, сбросив Уэстбрука и выменяв Уолла

Инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что «Хьюстон Рокетс» выполнил желание лидера команды Джеймса Хардена, выменяв разыгрывающего Джона Уолла.



«Сделка была совершена очень быстро. Два генеральных менеджера впервые поговорили за несколько недель и пришли к соглашению за пару часов. Оба клуба этой сделкой пытались удовлетворить желания своих звёзд, Джеймса Хардена и Брэдли Била. И «Хьюстон», и «Вашингтон» намерены сохранить своих лидеров на долгое время.



Харден хотел видеть Уолла вместо Уэстбрука. В последние годы Джеймс влиял на выбор разыгрывающего несколько раз — стоит вспомнить обмен Криса Пола. Пока в „Хьюстоне“ не уверены, что ум удалось убедить Хардена остаться в команде надолго. Клуб надеется, что Уолл сможет удачно начать сезон и вернётся к своей звёздной форме», — сказал Войнаровски в эфире ESPN.