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«Хьюстон» удовлетворил желание Хардена, сбросив Уэстбрука и выменяв Уолла

«Хьюстон» удовлетворил желание Хардена, сбросив Уэстбрука и выменяв Уолла
Баскетбол / НБА 0

Инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что «Хьюстон Рокетс» выполнил желание лидера команды Джеймса Хардена, выменяв разыгрывающего Джона Уолла.

«Сделка была совершена очень быстро. Два генеральных менеджера впервые поговорили за несколько недель и пришли к соглашению за пару часов. Оба клуба этой сделкой пытались удовлетворить желания своих звёзд, Джеймса Хардена и Брэдли Била. И «Хьюстон», и «Вашингтон» намерены сохранить своих лидеров на долгое время.

Харден хотел видеть Уолла вместо Уэстбрука. В последние годы Джеймс влиял на выбор разыгрывающего несколько раз — стоит вспомнить обмен Криса Пола. Пока в „Хьюстоне“ не уверены, что ум удалось убедить Хардена остаться в команде надолго. Клуб надеется, что Уолл сможет удачно начать сезон и вернётся к своей звёздной форме», — сказал Войнаровски в эфире ESPN.

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