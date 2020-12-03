ЦСКА на домашней арене разгромил «Олимпиакос»
В Москве в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги встречались ЦСКА и «Олимпиакос».
Первая четверть прошла в равной борьбе и завершилась с минимальным преимуществом команды Итудиса — 20:19. Во второй четверти ЦСКА стал наращивать темп и довёл преимущество до двузначного — 39:29.
В третьей десятиминутке вопрос о победителе был окончательно снят — 56:38 в пользу ЦСКА. В заключительном игровом отрезке хозяева немного расслабились, однако это не помешало им одержать победу с разгромным счётом — 80:61.
Самым результативным в составе победителей стал лидер команды разыгрывающий Майк Джеймс, набравший 16 очков. В команде из Греции по 10 очков в актив записали Хассан Мартин и Георгиос Принтезис.
Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
03 декабря 2020, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
80 : 61
Олимпиакос
Пирей, Греция
ЦСКА: Джеймс - 16, Шенгелия - 10, Боломбой - 8, Курбанов - 8, Хэкетт - 8, Хиллиард - 7, Ухов - 6, Фойгтман - 6, Антонов - 5, Милутинов - 4, Клайберн - 2, Хоменко
Олимпиакос: Мартин - 10, Принтезис - 10, Жан-Шарль - 9, Маккиссик - 7, Папаниколау - 6, Слукас - 5, Спанулис - 5, Дженкинс - 3, Везенков - 2, Ларенцакис - 2, Эллис - 2, Харалампопулос
Рекомендуем вам
- 3 декабря 2020
-
21:57
-
21:52
-
20:45
-
19:47
-
18:42
-
18:39
-
18:20
-
18:15
-
18:08
-
17:48
-
17:30
-
15:59
-
14:46
-
14:33
-
13:15
-
12:57
-
11:52
-
11:48
-
11:14
-
10:05
-
09:54
-
09:16
-
09:01
-
08:54
-
08:45
-
08:35
-
05:49
-
00:56
- 2 декабря 2020
-
23:57
-
22:01
-
21:18
-
21:08
-
20:59
-
19:57
-
19:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам