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ЦСКА на домашней арене разгромил «Олимпиакос»

ЦСКА на домашней арене разгромил «Олимпиакос»
Баскетбол / Евролига 0

В Москве в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги встречались ЦСКА и «Олимпиакос».

Первая четверть прошла в равной борьбе и завершилась с минимальным преимуществом команды Итудиса — 20:19. Во второй четверти ЦСКА стал наращивать темп и довёл преимущество до двузначного — 39:29.

В третьей десятиминутке вопрос о победителе был окончательно снят — 56:38 в пользу ЦСКА. В заключительном игровом отрезке хозяева немного расслабились, однако это не помешало им одержать победу с разгромным счётом — 80:61.

Самым результативным в составе победителей стал лидер команды разыгрывающий Майк Джеймс, набравший 16 очков. В команде из Греции по 10 очков в актив записали Хассан Мартин и Георгиос Принтезис.

Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
03 декабря 2020, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
80 : 61
Олимпиакос
Пирей, Греция
ЦСКА: Джеймс - 16, Шенгелия - 10, Боломбой - 8, Курбанов - 8, Хэкетт - 8, Хиллиард - 7, Ухов - 6, Фойгтман - 6, Антонов - 5, Милутинов - 4, Клайберн - 2, Хоменко
Олимпиакос: Мартин - 10, Принтезис - 10, Жан-Шарль - 9, Маккиссик - 7, Папаниколау - 6, Слукас - 5, Спанулис - 5, Дженкинс - 3, Везенков - 2, Ларенцакис - 2, Эллис - 2, Харалампопулос
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