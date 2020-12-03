ЦСКА на домашней арене разгромил «Олимпиакос»

В Москве в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги встречались ЦСКА и «Олимпиакос».

Первая четверть прошла в равной борьбе и завершилась с минимальным преимуществом команды Итудиса — 20:19. Во второй четверти ЦСКА стал наращивать темп и довёл преимущество до двузначного — 39:29.

В третьей десятиминутке вопрос о победителе был окончательно снят — 56:38 в пользу ЦСКА. В заключительном игровом отрезке хозяева немного расслабились, однако это не помешало им одержать победу с разгромным счётом — 80:61.

Самым результативным в составе победителей стал лидер команды разыгрывающий Майк Джеймс, набравший 16 очков. В команде из Греции по 10 очков в актив записали Хассан Мартин и Георгиос Принтезис.