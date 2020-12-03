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«Зенит» на домашней арене проиграл «Фенербахче»

«Зенит» на домашней арене проиграл «Фенербахче»
Баскетбол / Евролига 0

В Санкт-Петербурге в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги местный «Зенит» принимал стамбульский «Фенербахче».

Команда из Турции ударно начала встречу и уже после первой четверти вела с преимуществом в 9 очков — 23:14. К большому перерыву преимущество гостей стало двузначным — 45:32.

В третьей десятиминутке «Зенит» сумел резко прибавить и сравнял счёт — 53:53, в какой-то момент команда даже перехватила лидерство.

Как бы то ни было, в заключительные десять минут матча «Фенербахче» вернул себе инициативу и одержал победу со счётом 73:65.

Самым результативным в составе победителей стал чешский форвард Ян Веселы, записавший в актив 17 очков. У «Зенита» 16 очков набрал Кевин Пангос.

Евролига. Регулярный чемпионат. 9-й тур
03 декабря 2020, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
65 : 73
Фенербахче
Стамбул, Турция
Зенит: Пангос - 16, Томас - 10, Бэрон - 7, Зубков - 7, Понитка - 7, Холлинс - 7, Гудайтис - 6, Пойтресс - 2, Риверс - 2, Захаров - 1, Пушков, Фридзон
Фенербахче: Веселы - 17, Бартель - 15, Мухаммед - 11, Браун - 7, Улановас - 6, Эдди - 6, Вестерманн - 5, Дювериоглу - 2, Махмутоглу - 2, Пьерр - 2, Гамильтон, Сипахи
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