«Зенит» на домашней арене проиграл «Фенербахче»

В Санкт-Петербурге в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги местный «Зенит» принимал стамбульский «Фенербахче».

Команда из Турции ударно начала встречу и уже после первой четверти вела с преимуществом в 9 очков — 23:14. К большому перерыву преимущество гостей стало двузначным — 45:32.

В третьей десятиминутке «Зенит» сумел резко прибавить и сравнял счёт — 53:53, в какой-то момент команда даже перехватила лидерство.

Как бы то ни было, в заключительные десять минут матча «Фенербахче» вернул себе инициативу и одержал победу со счётом 73:65.

Самым результативным в составе победителей стал чешский форвард Ян Веселы, записавший в актив 17 очков. У «Зенита» 16 очков набрал Кевин Пангос.