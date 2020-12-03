Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Куртинайтис: «Химки» должны работать молча, терпеть, ждать и верить в то, что делают

Куртинайтис: «Химки» должны работать молча, терпеть, ждать и верить в то, что делают
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от поединка регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией», который состоится в Мюнхене завтра, 4 декабря.

«Мы неплохо тренируемся, и у нас нормальная ротация, так как в строй вернулись Йович и Букер. Вероятно, впервые в этом сезоне у нас полная команда. Мне понравилось, как прошла подготовка к «Баварии». Мы должны работать молча, терпеть, ждать и верить в то, что делаем.

Нам предстоит провести матч с «Баварией», хорошо организованной командой, которой руководит знакомый нам тренер Тринкьери. Его игроки держат дисциплину, играют с хорошей энергией, благодаря чему имеют отличный результат. С «Баварией» всегда сложно играть на выезде, но мы подготовились. При этом в данный момент меня больше беспокоит наша команда, чем соперник", — приводит слова специалиста официальный сайт клуба из Московской области.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020