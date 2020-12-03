Куртинайтис: «Химки» должны работать молча, терпеть, ждать и верить в то, что делают

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от поединка регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией», который состоится в Мюнхене завтра, 4 декабря.

«Мы неплохо тренируемся, и у нас нормальная ротация, так как в строй вернулись Йович и Букер. Вероятно, впервые в этом сезоне у нас полная команда. Мне понравилось, как прошла подготовка к «Баварии». Мы должны работать молча, терпеть, ждать и верить в то, что делаем.

Нам предстоит провести матч с «Баварией», хорошо организованной командой, которой руководит знакомый нам тренер Тринкьери. Его игроки держат дисциплину, играют с хорошей энергией, благодаря чему имеют отличный результат. С «Баварией» всегда сложно играть на выезде, но мы подготовились. При этом в данный момент меня больше беспокоит наша команда, чем соперник", — приводит слова специалиста официальный сайт клуба из Московской области.