Андрей Рублёв наблюдал за успехом ЦСКА, Джеймс творил победу. Лучшие фото матча в Евролиге

3 декабря в Москве на площадке стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата Евролиги ЦСКА одержал разгромную победу над «Олимпиакосом». Встреча завершилась со счётом 80:61 в пользу хозяев площадки.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от крупной победы подопечных.



«Мы играли сегодня лучше, и я поздравляю с этим команду. Мы были собранны, решительны, настроены, особенно в защите. Таким образом мы выстраиваем командную идентичность, на которую хотим полагаться. Ключевым стал момент, когда «Олимпиакос» повёл со счётом 17:9 и мы попросили тайм-аут. В следующие 15 с половиной минут соперники набрали всего 12 очков, а за 25 с половиной минут — 21", — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Олимпиакос» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.