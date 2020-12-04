Сиакам провёл межсезонье с личными тренерами и диетологом
Форвард клуба НБА «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам рассказал о том, как готовился к сезону-2020/2021.
Сенегалец нанял нескольких персональных тренеров, шеф-повара и диетолога. Это было вызвано тем, что он остался недовольным своей игрой во время доигровки сезона-2019/2020 в пузыре в Орландо.
«Я нанял квалифицированных людей, чтобы сосредоточиться на своём развитии в это межсезонье. Хочу перейти на следующий уровень. В «пузыре» я был совсем не плохом состоянии, совершенно не в том, в котором хотел бы находиться – и в физическом, и в психологическом отношении. Я не узнавал того баскетболиста, который получает удовольствие от игры.
Я обожаю этот спорт и больше никогда не хочу проводить игры без радости», — приводит слова Сиакама ESPN.
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