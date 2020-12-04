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Чемпион НБА спрогнозировал громкий обмен Джеймса Хардена по ходу сезона

Чемпион НБА спрогнозировал громкий обмен Джеймса Хардена по ходу сезона
Баскетбол / НБА 0

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс выразил мнение, что Джеймс Харден с 60-процентной вероятность будет обменян по ходу сезона из «Хьюстон Рокетс» в «Филадельфию Сиксерс».

«Сейчас «Рокетс» выжидают. Думаю, они устроят испытательную первую половину сезона из 30 матчей и посмотрят, как пойдут дела.

Если что-то пойдёт не так, обратите внимание на «Филадельфию». Показывает она хороший баскетбол или не оправдала ожиданий? А также сыгрались ли Бен Симмонс и Джоэл Эмбиид при Доке Риверсе. Можно ожидать, что Дэрил Мори будет активно пытаться заполучить Хардена.

Я на 60% уверен, что если дела в «Хьюстоне» пойдут плохо, то Джеймса Хардена обменяют в «Филадельфию» на Бена Симмонса», – сказал Перкинс в эфире SiriusXM NBA Radio.

Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.

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