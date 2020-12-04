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Дмитрий Домани освобождён по УДО

Дмитрий Домани освобождён по УДО
Баскетбол / Сборная России 0

Петушинский районный суд Владимирской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола Дмитрия Домани, осуждённого за хищение 44 млн рублей.

«Ходатайство об условно-досрочном освобождении нашего подзащитного удовлетворено судом», — приводит слова адвоката Анны Левиной, представляющей интересы Домани, ТАСС.

Домани сможет покинуть колонию в середине декабря, если прокуратура не обжалует судебное постановление в течение десяти дней. Неотбытая часть срока у него составила почти 3 месяца.

В октябре прошлого года Домани был приговорён к шести годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество, совершенное в должности исполнительного директора РФБ. В мае Мосгорсуд смягчил приговор до четырёх лет колонии.

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