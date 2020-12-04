Дмитрий Домани освобождён по УДО

Петушинский районный суд Владимирской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола Дмитрия Домани, осуждённого за хищение 44 млн рублей.

«Ходатайство об условно-досрочном освобождении нашего подзащитного удовлетворено судом», — приводит слова адвоката Анны Левиной, представляющей интересы Домани, ТАСС.



Домани сможет покинуть колонию в середине декабря, если прокуратура не обжалует судебное постановление в течение десяти дней. Неотбытая часть срока у него составила почти 3 месяца.



В октябре прошлого года Домани был приговорён к шести годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество, совершенное в должности исполнительного директора РФБ. В мае Мосгорсуд смягчил приговор до четырёх лет колонии.