Дмитрий Домани освобождён по УДО

Петушинский районный суд Владимирской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола Дмитрия Домани, осуждённого за хищение 44 млн рублей.
«Ходатайство об условно-досрочном освобождении нашего подзащитного удовлетворено судом», — приводит слова адвоката Анны Левиной, представляющей интересы Домани, ТАСС.
Домани сможет покинуть колонию в середине декабря, если прокуратура не обжалует судебное постановление в течение десяти дней. Неотбытая часть срока у него составила почти 3 месяца.
В октябре прошлого года Домани был приговорён к шести годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество, совершенное в должности исполнительного директора РФБ. В мае Мосгорсуд смягчил приговор до четырёх лет колонии.
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