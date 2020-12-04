Названа причина, почему «Нью-Йорк» и «Шарлотт» избегали обмена Расселла Уэстбрука

Согласно заявлению инсайдера ESPN Зака Лоу, «Нью-Йорк Никс» не были заинтересованы в обмене Расселла Уэстбрука из «Хьюстон Рокетс», так как не видели вариантов с получением достойной компенсации за его дорогостоящий контракт.



«Лос-Анджелес Клипперс» он был неинтересен. «Никс» — тоже, только в случае хорошей компенсации. Что касается слухов о «Шарлотт Хорнетс», то не понимаю, откуда они взялись», — цитирует Лоу RealGM.



Как утверждает Pickandroll, «Хорнетс» рассматривали вариант с Уэстбруком, но закрыли этот вопрос, как только смогли заполучить на драфте Ламело Болла.



Уэстбрук был обменян из «Хьюстон Рокетс» на Джона Уолла и защищённый выбор в первом раунде драфта.



Уолл не играл последние два года из-за травмы ахилла. Контракт Джона считается одним из худших в НБА. В следующем сезоне он получит $ 41,25 млн — столько же, сколько и защитник «Рокетс» Харден. Джон и Джеймс делят четвёртое-пятое места в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги. Уэстбрук занимает третью строчку с зарплатой $ 41,36 млн.