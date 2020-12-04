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Харден на день рождения рэперу Lil Baby подарил $ 100 тыс. наличными

Харден на день рождения рэперу Lil Baby подарил $ 100 тыс. наличными
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден подарил на день рождения своему другу рэперу Lil Baby дорогие подарки.

Кроме $ 100 тыс. наличными баскетболист вручил певцу часы бренда Richard Mille стоимостью примерно в $ 200 и фирменную сумку Prada.

Соответствующее видео доступно на странице Lil Baby в «Инстаграме».

Напомним, нынешнее межсезонье стало худшим для Джеймса Хардена. Сначала он запросил обмен из команды, который пока не был удовлетворён. Позже из «Рокетс» ушёл один из лидеров Расселл Уэстбрук, на смену которому пришёл подверженный травмам Джон Уолл. В этих условиях «Рокетс» практически потеряли статус контендера.

При этом Харден недавно отказался от контракта на два года на сумму $ 103 млн, так как надеялся на обмен в «Бруклин Нетс».

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