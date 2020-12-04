Пашутин и Калинов высказались о предстоящем матче с «Пармой»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от встречи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой».

«Соперник играет в агрессивный баскетбол, обладает длинной «скамейкой» и сбалансированным составом. Лидерами на периметре являются Уильямс, Джонсон, Юшкявичюс и Григорьев, под кольцом хорошо действуют Савович и Жукаускас. «Парма» играет разные виды защиты, физически жёсткий баскетбол, команда «пакует» зону, пытается сбить ритм, навязать контактную борьбу. Мы должны быть готовы ментально к такому ритму, выиграть борьбу на щитах. В нападении нужно двигать мяч, быть готовыми все 40 минут, как это было в Красноярске, терпеть и играть только на победу», — сказал Пашутин.

О команде с Урала также высказался центровой краснодарцев Валерий Калинов.

«Несмотря на вызов нескольких основных игроков в сборные, мы сумели хорошо провести тренировочный процесс и подготовиться к следующей игре. Из молодёжной команды было привлечено несколько игроков, которые позволили нам сохранить ритм тренировок. Изучали соперника, отрабатывали взаимодействия, готовились к разным вариантам в защите и в нападении. «Парма» — хорошая команда, в составе которой много достойных игроков, против которых нужно сыграть очень внимательно как на периметре, так и возле кольца. Всё зависит от нас, нужно сохранять концентрацию, играть на максимум, и тогда всё получится», — приводит слова Калинова официальный сайт «Локомотива-Кубань».