Серж Ибака рассказал, как Кавай Леонард одной фразой переманил его в «Клипперс»
Новобранец «Лос-Анджелес Клипперс» Серж Ибака рассказал, как лидер команды из Калифорнии Кавай Леонард переманил его в команду. По словам испанца, для этого по сути понадобилась одна фраза.
«Это было забавно. На самом деле, его нужно знать. Он написал мне сообщение, просто спросив, как я поживаю. „Привет, как поживаешь“, — написал он. Это было в тот день, когда открылся рынок обменов. Я спросил, как дела у него. Тогда я был в отпуске.
Кавай спросил: «бро, ты идёшь или нет?»
Это было смешно. Я знаю его, это наш способ общения. Когда он спросил, как я поживаю, уже знал, что это означает. Так что это забавно", — приводит слова Ибаки Clutch Points.
Напомним, в 2019 году Кавай и Ибака завоевали титул в составе «Торонто Рэпторс».
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