Эксперт — о шансах «Лейкерс» стать династией: это бред
Известный обозреватель и эксперт Скип Бэйлесс не считает, что подписание нового пятилетнего соглашения между «Лос-Анджелес Лейкерс» и Энтони Дэвисом гарантирует превращение калифорнийской команды в династию.
«Леброн Джеймс провёл великолепный 17-й сезон в карьере. И на его 18-й год у «Лейкерс» по-прежнему будут два из пяти лучших игроков лиги. У них есть шанс стать династией. Но мои чувства говорят, что это бред», — приводит слова эксперта «твиттер» Undisputed.
Напомним, в минувшем сезоне «Лейкерс» впервые за десять лет стали чемпионами лиги. В межсезонье они укрепили состав, пригласив Денниса Шрёдера, Уэсли Мэттьюза, лучшего шестого игрока минувшего сезона Монтреза Харрелла и опытного центрового Марка Газоля.
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