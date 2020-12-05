«Химки» на выезде уступили «Баварии»

В Мюнхене завершился матч двенадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Бавария» принимала «Химки».

Команда из России удачно начала встречу и выиграла первую четверть с разницей в 7 очков — 22:15. Но к большому перерыву хозяева не только отыгрались, но и вышли вперёд — 43:40. В третьем игровом отрезке команда Куртинайтиса сравняла счёт — 64:64. В заключительные десять минут матча на паркете шла равная игра. Немного удачливее в эндшпиле оказались хозяева — 80:77

Самым результативным в составе победителей стал Уэйд Болдуин, набравший 19 очков. У «Химок» лучшим был Алексей Швед, который остановился в шаге от трипл-дабла. Защитник собрал коллекцию из 20 очков, 8 подборов и 9 передач.