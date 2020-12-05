«Химки» на выезде уступили «Баварии»
В Мюнхене завершился матч двенадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Бавария» принимала «Химки».
Команда из России удачно начала встречу и выиграла первую четверть с разницей в 7 очков — 22:15. Но к большому перерыву хозяева не только отыгрались, но и вышли вперёд — 43:40. В третьем игровом отрезке команда Куртинайтиса сравняла счёт — 64:64. В заключительные десять минут матча на паркете шла равная игра. Немного удачливее в эндшпиле оказались хозяева — 80:77
Самым результативным в составе победителей стал Уэйд Болдуин, набравший 19 очков. У «Химок» лучшим был Алексей Швед, который остановился в шаге от трипл-дабла. Защитник собрал коллекцию из 20 очков, 8 подборов и 9 передач.
Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
04 декабря 2020, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
4-я четверть
80 : 77
Химки
Химки, Россия
Бавария: Болдуин - 19, Ципсер - 18, Лучич - 10, Джедович - 9, Рейнольдс - 8, Радошевич - 6, Шишко - 5, Уэйлер-Бэбб - 4, Джонсон - 1, Амайце, Грант, Флаккадори
Химки: Швед - 20, Монро - 18, Тимма - 10, Букер - 9, Микки - 8, Йович - 6, Йеребко - 4, Зайцев - 2, Вяльцев, Карасёв, Макколум, Моня
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