Марк Газоль ответил на выпад Леброна Джеймса

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Марк Газоль ответил на заявление своего одноклубника Леброна Джеймса о незаслуженности получения награды лучшему оборонительному игроку НБА в 2013 года.

«Я всегда считал, что индивидуальные награды в мире спорта очень субъективны. Я не очень верю в их ценность. Я не большой поклонник наград. Я уверен, что эта награда была вручена не только мне, но и команде „Мемфис Гриззлиз“. Награда лучшему защиающемуся игроку НБА будет вручена в этом сезоне. Леброну Джеймсу уже 35 лет, но такой игрок может выиграть эту награду без проблем, если чувствует, что именно этого ему не хватает», — приводит слова Газоля Parlons Baskets.

В конце сезона-2019/2020 Джеймс обвинил НБА в необъективной системе определения обладателей индивидуальных наград. Джеймс отметил, что в 2013 году ему не дали стать одновременно MVP и лучшим защитным игроком сезона. Это позволило бы выступавшему за «Майами Хит» Леброну повторить рекорд Майкла Джордана и Хакима Оладжьювона и стать третьим баскетболистом в истории, кто одновременно признавался MVP и лучшим по защите. Награда за игру в обороне отошла центровому «Мемфис Гриззлиз» Марку Газолю, который по итогам сезона попал во вторую символическую пятёрку по защите, уступив другим «большим» — Жоакиму Ноа и Тайсону Чендлеру.