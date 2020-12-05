Звезда НБА потерял 7 членов семьи из-за коронавируса

Центровой «Миннесота Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс заявил, что из-за коронавируса у него умерло 7 членов семьи, в том числе мать Жаклин Круз.
«Я тот, кто ищет ответы, чтобы держать свою семью в курсе и предпринимать все необходимые шаги, чтобы сохранить им жизнь. Я никогда не был в хорошем психическом состоянии с тех пор, как мать попала в больницу. Я бы не сказал, что баскетбол для меня вообще терапия», — приводит слова Таунса Clutch Points.
У 48 из 546 игроков, которые прошли тестирование на коронавирус с 24 по 30 ноября, выявлены положительные результаты. Заражённые изолированы до тех пор, пока не получат разрешение на возобновление тренировок в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний. Для возвращения к тренировочному процессу они должны оставаться в изоляции как минимум 10 дней после положительного теста и появления симптомов или предоставить два отрицательных ПЦР-теста, проведённых с интервалом более 24 часов.
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