Разыгрывающий «Юты» Конли пробудет на карантине до 7 декабря

Разыгрывающий клуба НБА «Юта Джаз» Майк Конли сообщил, что ему на некоторое время придётся отправиться на карантин. Сам игрок не заразился коронавирусом, однако он контактировал с членом своей семьи, чьё тестирование показало положительный результат.

Конли пропустит 8-10 дней тренировочного лагеря. На данный момент известно, что Конли пробудет в изоляции до 7 декабря. Сам игрок сообщил, что ему нужно пройти тест семь раз, и все результаты должны быть отрицательными.

Вчера, 4 декабря, «Юта» приступила к общекомандным тренировкам в рамках подготовки к сезону-2020/2021, который начнётся 22 декабря.

Конли выступает за «Юту» с 2019 года, с 2009 по 2017 год он играл за «Мемфис Гриззлиз».