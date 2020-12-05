Разыгрывающий «Юты» Конли пробудет на карантине до 7 декабря
Разыгрывающий клуба НБА «Юта Джаз» Майк Конли сообщил, что ему на некоторое время придётся отправиться на карантин. Сам игрок не заразился коронавирусом, однако он контактировал с членом своей семьи, чьё тестирование показало положительный результат.
Конли пропустит 8-10 дней тренировочного лагеря. На данный момент известно, что Конли пробудет в изоляции до 7 декабря. Сам игрок сообщил, что ему нужно пройти тест семь раз, и все результаты должны быть отрицательными.
Вчера, 4 декабря, «Юта» приступила к общекомандным тренировкам в рамках подготовки к сезону-2020/2021, который начнётся 22 декабря.
Конли выступает за «Юту» с 2019 года, с 2009 по 2017 год он играл за «Мемфис Гриззлиз».
Энтони Дэвис не возьмёт номер Леброна в «Лейкерс»
Рекомендуем вам
- 5 декабря 2020
-
07:19
-
06:47
-
05:30
-
03:24
-
01:39
-
00:58
-
00:10
- 4 декабря 2020
-
22:59
-
21:11
-
19:38
-
18:45
-
17:44
-
16:51
-
16:22
-
15:24
-
14:54
-
14:31
-
13:49
-
13:29
-
12:42
-
11:35
-
10:45
-
10:22
-
09:37
-
09:21
-
09:20
-
09:08
-
09:00
-
03:46
- 3 декабря 2020
-
23:46
-
23:05
-
22:59
-
21:57
-
21:52
-
20:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам