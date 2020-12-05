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Кармело Энтони: было тяжело согласиться на роль запасного в «Портленде»

Кармело Энтони: было тяжело согласиться на роль запасного в «Портленде»
Баскетбол / НБА 0

Форвард клуба НБА «Портленд Трэйл Блейзерс» Кармело Энтони рассказал, как ему далось решение принять роль запасного в команде.

«Пришлось это принять. У нас было несколько бесед, в результате которых я остался в «Портленде». Это было честное и открытое общение, причём с обеих сторон. Я доволен текущей ситуацией. Они дали мне понять, что я все ещё буду играть важную роль в команде.

Да, это решение далось тяжело. Мне пришлось сделать глубокий вдох. Все решится, у меня всё получится. Пока мы едины, и это даёт результат, у нас получается», – приводит слова Кармело ESPN.

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