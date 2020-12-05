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Назван первый приоритет «Лейкерс» после переподписания Леброна и Дэвиса

Назван первый приоритет «Лейкерс» после переподписания Леброна и Дэвиса
Баскетбол / НБА 0

В руководстве «Лос-Анджелес Лейкерс» определились, какую задачу необходимо решать в первую очередь, после того как вопросы с лидерами команды Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом были улажены. В калифорнийском клубе намерены подписать новое соглашение с форвардом Кайлом Кузмой, сообщает Parlons-Basket.

Долгое время ходили слухи, что Кузму обменяют. Но теперь в калифорнийском клубе отмечают, что переподписание Кайла поможет усилить состав.

Кузма — 27-й номер драфта-2018. Всю профессиональную карьеру провёл в составе «Лейкерс». В минувшем регулярном чемпионате на счету Кайла 61 матч (9 — в старте). В них он набирал 12,8 очка, собирал 4,5 подбора, совершал 1,3 передачи, 0,5 перехвата и 0,4 блок-шота.

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