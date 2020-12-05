Брэдли Бил высказался о перешедшем в «Вашингтон» Расселле Уэстбруке

Лидер «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил поделился мыслями о переходе в команду разыгрывающего защитника Расселла Уэстбрука. Бил уверен, что многие неприятные слухи о новобранце преувеличены.

«Конечно, этот обмен стал небольшим шоком. Все мы знаем, что это бизнес, но порой такое сложно проглотить. Как бы то ни было, мы получили игрока калибра Уэстбрука. Бывшего MVP, который является ходячим трипл-даблом. Он привнесёт в нашу команду искру.

Что касается совместной игры с Уэстбруком, мне кажется, многие слухи преувеличены. Не думаю, что он будет выходить на паркет с целью решить всё в одиночку. Он понимает, что необходимы коллективные усилия. Не думаю, что у нас возникнут проблемы", — приводит слова баскетболиста BasketUSA.