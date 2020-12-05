Кайри Ирвинг не будет общаться со СМИ весь сезон

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг принял решение не общаться со СМИ на протяжении всего сезона-2020/2021. Ирвинг отказался участвовать в предсезонной пресс-конференции НБА по Zoom, сделав заявление через своего представителя.



«Коронавирус повлиял на всех во многих отношениях, поэтому молюсь за безопасность и здоровье наших сообществ внутри страны и за её пределами. Искренне рад, что сезон начнётся. Кроме того, молюсь, чтобы все оставались в безопасности и здоровыми на протяжении всего этого пути.



Вместо того чтобы говорить сегодня со СМИ, делаю это заявление, чтобы моя мысль была передана правильно. Я намерен приходить на работу каждый день, готов получать удовольствие, конкурировать, выступать и выигрывать чемпионаты вместе с партнёрами по команде и коллегами в «Нетс». Моя задача на этот сезон – позволить работе на площадке и за её пределами говорить за себя. Жизнь в этом году изменилась, и это требует от нас, от меня лично, каких-то новых шагов. Итак, это начало перемен», — приводит текст заявления Ирвинга ESPN.