«Нижний Новгород» в гостях обыграл «Астану»

В Нур-Султане в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местная «Астана» принимала «Нижний Новгород».
Команда из России сразу же завладела инициативой и после первой четверти повела с преимуществом в пять очков — 20:15. К большому перерыву перевес команды Лукича вырос до 6 очков — 41:35. В третьем игровом отрезке «Нижний Новгород» не сбавлял темпа и лидировал с преимуществом в 12 очков — 61:49. В заключительные десять минут матча гости контролировали происходящее на паркете и победили со счётом 79:69.
Самым результативным в составе победителей стал Евгений Бабурин, набравший 15 очков. У «Астаны» 16 баллов в активе Девина Марбла.
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.
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