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«Нижний Новгород» в гостях обыграл «Астану»

«Нижний Новгород» в гостях обыграл «Астану»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Нур-Султане в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местная «Астана» принимала «Нижний Новгород».

Команда из России сразу же завладела инициативой и после первой четверти повела с преимуществом в пять очков — 20:15. К большому перерыву перевес команды Лукича вырос до 6 очков — 41:35. В третьем игровом отрезке «Нижний Новгород» не сбавлял темпа и лидировал с преимуществом в 12 очков — 61:49. В заключительные десять минут матча гости контролировали происходящее на паркете и победили со счётом 79:69.

Самым результативным в составе победителей стал Евгений Бабурин, набравший 15 очков. У «Астаны» 16 баллов в активе Девина Марбла.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
05 декабря 2020, суббота. 12:00 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
69 : 79
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Астана: Марбл - 16, Мейерс - 14, Гаврилов - 11, Томпсон - 10, Хилл - 9, Томас - 6, Бажин - 3, Майдекин, Марчук, Мурзагалиев, Пономарев, Силиньш
Нижний Новгород: Бабурин - 15, Астапкович - 13, Комолов - 13, Ганькевич - 11, Шеферд - 11, Стребков - 9, Торопов - 5, Гонтарь - 2, Беленицкий, Герасимов, Платонов, Чадов

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

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