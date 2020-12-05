Евгений Пашутин: будем улучшать защиту и двигаться вперед

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал проигрыш краснодарского клуба в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой».



«Сложная игра. Думаю, сегодня мы не справились с Юшкявичюсом — он забил 33 очка с высоким процентом. В заключительной четверти нам не хватило концентрации, мы сделали несколько ошибок при сменах, потеряли игроков и получили несколько необязательных трехочковых. В нападении играли достойно. Нам надо улучшать защиту и понимать, как играть в этом ростере без нашего основного центрового. «Парма» играла здорово, и Юшкявичюс показал яркую игру. Будем улучшать защиту и двигаться вперед», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт краснодарской команды.