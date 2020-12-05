Инстаграм-модель обвинила Скотти Пиппена в домогательствах. Ларса Пиппен отреагировала

Инстаграм-модель Адриана сообщила, что легенда «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен пытался завести с ней отношения, написав в личные сообщения.



Адриана сделала скриншот с эмодзи от Пиппена, отметив, что шестикратному чемпиону НБА лучше не писать ей в личные сообщения и не комментировать её записи. Она отправила эти данные в сториз «Инстаграма» для близких друзей, но кто-то из них якобы разместил посты девушки в Сети.

Фото доступно в «Инстаграме» HOLLYWOOD UNLOCKED.

По мнению бывшего баскетболиста НБА атакующего защитника Ника Янга, модель решила сделать с целью привлечь к себе дополнительное внимание. На пост Адрианы отреагировала бывшая жена Пиппена Ларса, которая написала, что инстаграм-модель могла бы просто проигнорировать внимание Скотти в интернете.

Напомним, Ларса Пиппен ранее была замечена с игроком «Миннесота Тимбервулвз» Маликом Бизли, но позже опровергла факт отношений с ним.