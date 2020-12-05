Инстаграм-модель обвинила Скотти Пиппена в домогательствах. Ларса Пиппен отреагировала

Инстаграм-модель Адриана сообщила, что легенда «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен пытался завести с ней отношения, написав в личные сообщения.
Адриана сделала скриншот с эмодзи от Пиппена, отметив, что шестикратному чемпиону НБА лучше не писать ей в личные сообщения и не комментировать её записи. Она отправила эти данные в сториз «Инстаграма» для близких друзей, но кто-то из них якобы разместил посты девушки в Сети.
Фото доступно в «Инстаграме» HOLLYWOOD UNLOCKED.
По мнению бывшего баскетболиста НБА атакующего защитника Ника Янга, модель решила сделать с целью привлечь к себе дополнительное внимание. На пост Адрианы отреагировала бывшая жена Пиппена Ларса, которая написала, что инстаграм-модель могла бы просто проигнорировать внимание Скотти в интернете.
Напомним, Ларса Пиппен ранее была замечена с игроком «Миннесота Тимбервулвз» Маликом Бизли, но позже опровергла факт отношений с ним.
- 5 декабря 2020
-
20:01
-
19:44
-
19:04
-
17:18
-
15:57
-
14:59
-
14:00
-
13:54
-
13:39
-
12:39
-
11:38
-
10:28
-
09:59
-
09:08
-
08:29
-
07:19
-
06:47
-
05:30
-
03:24
-
01:39
-
00:58
-
00:10
- 4 декабря 2020
-
22:59
-
21:11
-
19:38
-
18:45
-
17:44
-
16:51
-
16:22
-
15:24
-
14:54
-
14:31
-
13:49
-
13:29
-
12:42