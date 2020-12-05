Энтони Дэвис назвал игрока, переход которого в «Лейкерс» его больше всего удивил

Чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис назвал игрока, который больше всего впечталил его в составе «озёрников».



«Думаю, больше всего меня удивил Деннис Шрёдер. Я не ожидал его появления. Все слышали слухи и тому подобное, но на самом деле вы находитесь в стороне, потому что никогда не знаешь, что правда, а что нет. Когда увидел эту сделку, я подумал: «Ого, мы действительно заполучили Денниса Шрёдера», — приводит слова Дэвиса Parlons-Basket.



«Лейкерс» выменяли Шрёдера из «Оклахома-Сити», отдав взамен не оправдавшего дорогой контракт атакующего защитника Дэнни Грина и пик первого раунда драфта в этом году.

Ранее Дэвис заявил, что в сезоне-2019/2020 продолжит выступать под номером «3», под которым играл в минувшем сезоне, и не возьмёт 23-й номер партнёра по команде — Леброна Джеймса.