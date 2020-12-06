Расселл Уэстбрук высказался о переходе в «Вашингтон»

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук высказался об обмене из «Хьюстон Рокетс» в «Вашингтон Уизардс». Баскетболист заявил, что с нетерпением ждёт нового сезона, который он проведёт в столичном клубе.
«Я здесь, я на арене. Я с нетерпением жду этого сезона. Вперёд, „Вашингтон“, — сказал Уэстбрук в видеообращении в своём „инстаграме“.
Уэстбрук был обменян из «Хьюстон Рокетс» на Джона Уолла и защищённый выбор в первом раунде драфта.
Уолл не играл последние два года из-за травмы ахилла. Контракт Джона считается одним из худших в НБА. В следующем сезоне он получит $ 41,25 млн — столько же, сколько и защитник «Рокетс» Харден. Джон и Джеймс делят четвёртое-пятое места в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги. Уэстбрук занимает третью строчку с зарплатой $ 41,36 млн.
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