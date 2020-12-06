Леброн Джеймс прояснил ситуацию с передачей номера Энтони Дэвису

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что в следующем сезоне отдаст 23-й номер одноклубнику Энтони Дэвису, сообщает Lakers Daily.
Джеймс был готов передать номер в этом сезоне, но Дэвис решил продолжить выступление под 3-м номером, под которым он провёл прошлый сезон в «Лейкерс» и завоевал титул чемпиона НБА.
После перехода Дэвиса в «Лейкерс» в 2019 году Джеймс решил сделать жест доброй воли и уступить свой 23-й игровой номер напарнику, вернув себе 6-й номер, под которым выступал в «Майами Хит». План Джеймса не был одобрен брендом Nike, который уже выпустил много маек Леброна с 23-м номером и рисковал понести большие убытки. В итоге Дэвису пришлось оставить себе 3-й номер. В межсезонье-2020 Леброну удалось договориться с Nike о передаче 23-го номера, но Дэвис решил ничего не менять.
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