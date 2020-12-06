Один из лучших молодых игроков НБА отказался от услуг агента Леброна Джеймса

Центровой «Нью-Йорк Никс» Митчелл Робинсон отказался от услуг авторитетного агента Рича Пола, самым известным клиентом которого является форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, сообщает инсайдер Иэн Бэгли на своей странице в «Твиттере».



Робинсон заключил соглашение с Wasserman Group, его интересы будут представлять агенты Тэд Фуше и Джо Смит. По данным предыдущих агентов игрока, с Робинсоном было трудно общаться с помощью текстовых сообщений. «Никс» остались разочарованы тем, что Робинсон не появился в расположении команды до старта тренировочного лагеря, чтобы поработать с новыми тренерами.

В сезоне-2019/2020 Робинсон сыграл в 61 игре, проводя на площадке по 23 минуты и набирая в среднем 9,7 очка. 22-летний Робинсон показал точность с игры 74,2%, что является лучшим результатом в истории НБА НБА. Ранее рекорд принадлежал легендарному Уилту Чемберлену – 72,7%. Робинсон набирал 23,5 балла эффективности и вошёл в топ-15 НБА по этому показателю, обойдя таких звёзд как Брэдли Бил, Андре Драммонд, Руди Гобер, Крис Пол, Пол Джордж, Демар Дерозан и другие.