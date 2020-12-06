Кавай Леонард рассказал, как переманил Сержа Ибаку в «Клипперс» одной фразой

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Ленард заявил, что слова центрового Сержа Ибаки, как он переманивал его в команду после открытия рынка свободных агентов, являются правдой.



«Не помню, что ему говорил, но я всё время разговаривал с Сержем по FaceTime. Когда открылся рынок свободных агентов, отправил ему текстовое сообщение, задав прямой вопрос: «Ты переходишь сюда или нет?». Нет времени перечислять все преимущества Лос-Анджелеса. Серж знает, чего я хочу добиться и к чему стремлюсь, выступая за этот клуб. Да, я именно так и написал: «Ты переходишь сюда или нет?» – приводит слова Леонарда DefPenHoops.



Ленард и Ибака вместе выступали за «Торонто Рэпторс» в сезоне-2018/2019 и помогли команде впервые в истории стать чемпионом НБА.

Серж Ибака рассказал, как Кавай Леонард одной фразой переманил его в «Клипперс»