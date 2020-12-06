Дэмьен Лиллард назвал самого сложного соперника в НБА

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард назвал Стефена Карри самым сложным оппонентом в НБА.



«Вероятно, назвал бы Стефена Карри. Он не перестаёт двигаться. Когда вы играете против Стефа, самое сложное — не когда он с мячом, а когда он играет без мяча. Он просто находится везде, это огромная нагрузка, когда играешь против него. Он готов сделать буквально любой бросок. Всё, что ему нужно, — немного пространства», — приводит слова Лилларда Essentially Sports.



Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.