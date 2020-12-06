Энтони Дэвис выделил двух игроков из прошлогоднего состава «Лейкерс», не считая Леброна
Чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис назвал игроков, которые сыграли важную роль в чемпионском составе «озёрников», не считая Леброна Джеймса.
"Джаред Дадли и Маркиф Моррис оказали мне и Леброну Джеймсу наибольшее доверие. Приятно иметь таких товарищей по команде, как они. Мы знали, что они поддержат нас в трудные времена и всегда хотят для нас лучшего", — приводит слова Дэвиса Pickandroll.
Дэвис перешёл в «Лейкерс» в июне прошлого года в результате обмена с «Нью-Орлеан Пеликанс». В первом сезоне Энтони завоевал титул чемпиона НБА и выдал средние показатели 26,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,5 перехвата и 2,3 блок-шота.
Игрок подписал пятилетний контракт с «Лейкерс» на $ 190 млн.
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