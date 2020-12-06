Невероятный мировой рекорд: майка Барака Обамы превзошла по цене форму Леброна Джеймса

Баскетбольная майка бывшего президента США Барака Обамы была продана на аукционе за $ 192 тыс., сообщает Juliens Auctions в своём «твиттере».
По данным аукционного дома, Обама носил эту майку школы Пунаху в сезоне 1978–1979 годов, когда помог своей команде выиграть чемпионат штата.
Примечательно, что цена стала рекордной для баскетбольных маек в истории — предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, когда джерси Леброна Джеймса времён его выступлений в NCAA, в котором он появился на обложке журнала Sports Illustrated, было продано за $ 187,5 тыс.
«Удовольствие, которое получал от игры в баскетбол, было несравнимо по острым ощущениям и стрессу ни с чем, кроме того, что испытывал, когда болел за младшую дочь», — прокомментировал отношение к баскетболу Барак Обама.
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