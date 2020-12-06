Богдан Богданович отказался переходить в «Милуоки» по двум причинам

Атакующий защитник Богдан Богданович не перешёл в «Милуоки Бакс» по нескольким причинам, сообщает The Athletic.



По информации источника, ситуация изменилась, когда «Милуоки» провёл масштабный обмен, в результате которого разыгрывающий Джру Холидэй отправляется в клуб из Висконсина, а Стивен Адамс оказался в Луизиане. Друг Богдановича Джордж Хилл в результате этого обмена покинул «Милуоки».



Кроме того, второй причиной стал крах устного соглашения. На тот момент, по информации источника, идея с переходом Богдановича в «Милуоки» канула в Лету.



В минувшем сезоне сербский защитник набирал за «Сакраменто» 15,1 очка, 3,4 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.



Ранее ограниченно свободный агент Богданович принял оффер-шит «Атланты». «Хоукс» предложили защитнику четырёхлетний контракт на $ 72 млн. «Сакраменто» мог в течение 48 часов повторить это предложение, но отказался от такого решения.