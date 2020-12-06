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Названы две причины обменного запроса Рассела Уэстбрука

Названы две причины обменного запроса Рассела Уэстбрука
Баскетбол / НБА 0

Стали известны причины, по которым Расселл Уэстбрук запросил обмен из «Хьюстон Рокетс», сообщает The Ringer.

Как сообщает источник, основной причиной решения Уэстбрука стало известие о желании Джеймса Хардена покинуть команду, в результате чего команда могла быть серьёзно ослаблена перед стартом нового сезона. Вторая причина заключалась также в Джеймсе Хардене: Уэстбрук остался недоволен взаимодействием с лидером команды в прошлом сезоне.

Напомним, Уэстбрук перешёл в «Рокетс» в преддверии минувшего сезона. Ожидалось, что дуэт Харден — Уэстбрук поможет команде из Техаса побороться за титул, но в минувшем чемпионате «Хьюстон» снова провалился в плей-офф. В результате в клубе затеяли масштабные перемены, сменив в том числе главного тренера и генерального менеджера.

В итоге Уэстбрук был обменян в «Вашингтон Уизардс».

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