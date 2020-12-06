Названы две причины обменного запроса Рассела Уэстбрука

Стали известны причины, по которым Расселл Уэстбрук запросил обмен из «Хьюстон Рокетс», сообщает The Ringer.



Как сообщает источник, основной причиной решения Уэстбрука стало известие о желании Джеймса Хардена покинуть команду, в результате чего команда могла быть серьёзно ослаблена перед стартом нового сезона. Вторая причина заключалась также в Джеймсе Хардене: Уэстбрук остался недоволен взаимодействием с лидером команды в прошлом сезоне.



Напомним, Уэстбрук перешёл в «Рокетс» в преддверии минувшего сезона. Ожидалось, что дуэт Харден — Уэстбрук поможет команде из Техаса побороться за титул, но в минувшем чемпионате «Хьюстон» снова провалился в плей-офф. В результате в клубе затеяли масштабные перемены, сменив в том числе главного тренера и генерального менеджера.



В итоге Уэстбрук был обменян в «Вашингтон Уизардс».