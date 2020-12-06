«Енисей» дома крупно проиграл польскому клубу

В Красноярске в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный «Енисей» принимал «Зелёна-Гуру».



Гости паркета с первой четверти захватили преимущество в матче, выиграв отрезок с разницей в 17 очков. Во второй десятиминутке «Енисей» смог сократить отставание до десяти очков — на большой перерыв команды ушли при счёте 47:37 в пользу гостей из Польши.



В третьем игровом отрезке шла равная борьба, в которой чуть сильнее оказались баскетболисты «Зелёна-Гуры», увеличившие преимущество до 12 очков. Заключительная четверть также осталась за поляками — 24:15 по итогам отрезка и 94:73 в пользу «Зелёна-Гуры» по итогам матча.



Самым результативным в составе победителей стал Роландс Фрейманис, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. В составе «Енисея» самым результативным стал набравший 16 очков Керрон Джонсон. Дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов оформил Дастин Хог.