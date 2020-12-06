Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Енисей» дома крупно проиграл польскому клубу

«Енисей» дома крупно проиграл польскому клубу
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Красноярске в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный «Енисей» принимал «Зелёна-Гуру».

Гости паркета с первой четверти захватили преимущество в матче, выиграв отрезок с разницей в 17 очков. Во второй десятиминутке «Енисей» смог сократить отставание до десяти очков — на большой перерыв команды ушли при счёте 47:37 в пользу гостей из Польши.

В третьем игровом отрезке шла равная борьба, в которой чуть сильнее оказались баскетболисты «Зелёна-Гуры», увеличившие преимущество до 12 очков. Заключительная четверть также осталась за поляками — 24:15 по итогам отрезка и 94:73 в пользу «Зелёна-Гуры» по итогам матча.

Самым результативным в составе победителей стал Роландс Фрейманис, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. В составе «Енисея» самым результативным стал набравший 16 очков Керрон Джонсон. Дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов оформил Дастин Хог.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
06 декабря 2020, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
73 : 94
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Енисей: Джонсон - 16, Хог - 13, Бэттл - 11, М. Кулагин - 9, Хэммондс - 8, Комиссаров - 6, Гудумак - 5, Митусов - 5, Балашов, Попов, Сонько
Зелёна-Гура: Фрейманис - 26, Лундберг - 18, Рейнольдс - 13, Понитка - 12, Ричард - 11, Гросселл - 7, Кошарек - 5, Пут - 2, Порада, Трачик, Уильямс
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020