ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск», в третьей четверти минчане набрали только 4 очка

В Минске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в которой встретились «Цмоки-Минск» и ЦСКА. Команда из Беларуси неплохо начала игру. В первой четверти она уступила фаворитам только 4 очка — 23:27, а к большому перерыву минчане даже вышли вперёд — 47:46.

Но в третьей десятиминутке «армейцы» не только прибавили в атаке, но и полностью закрыли нападение «Цмоки-Минска», позволив соперникам набрать всего 4 очка. В итоге к концу четверти ЦСКА повёл с двузначным преимуществом — 69:51. В заключительном игровом отрезке подопечные Итудиса не сбавляли оборотов и оформили разгром — 87:60.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 19 очков, у минчан отметился Максим Салаш, записавший в актив 22 очка.