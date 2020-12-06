ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск», в третьей четверти минчане набрали только 4 очка
В Минске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в которой встретились «Цмоки-Минск» и ЦСКА. Команда из Беларуси неплохо начала игру. В первой четверти она уступила фаворитам только 4 очка — 23:27, а к большому перерыву минчане даже вышли вперёд — 47:46.
Но в третьей десятиминутке «армейцы» не только прибавили в атаке, но и полностью закрыли нападение «Цмоки-Минска», позволив соперникам набрать всего 4 очка. В итоге к концу четверти ЦСКА повёл с двузначным преимуществом — 69:51. В заключительном игровом отрезке подопечные Итудиса не сбавляли оборотов и оформили разгром — 87:60.
Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 19 очков, у минчан отметился Максим Салаш, записавший в актив 22 очка.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
06 декабря 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Окончен
60 : 87
ЦСКА
Москва, Россия
Цмоки-Минск: Белянков, Борисевич, Веремеенко, Дуду, Клайберн, Лейманис, Лоури, Рогозенко, Салаш, Стабровский, Тростинецкий, Чаварс
ЦСКА: Антонов, Боломбой, Джеймс, Клайберн, Курбанов, Лопатин, Милутинов, Ухов, Фойгтман, Хиллиард, Хоменко, Хэкетт
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