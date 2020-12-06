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Джеймс Харден не может тренироваться с «Хьюстоном»

Джеймс Харден не может тренироваться с «Хьюстоном»
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден не может присоединиться к тренировкам своей команды, сообщает инсайдер Марк Стайн на своей странице в «Твиттере».

Главный тренер «Рокетс» Стивен Сайлас заявил, что Харден не имеет права тренироваться с командой из-за протокола НБА по коронавирусу.

«Я хочу видеть его в лагере и желаю, чтобы Джеймс был важной частью всего того, чем мы занимаемся», – цитирует Сайласа Стайн.

Согласно протоколу НБА по коронавирусу, игроки должны были вернуться в город базирования клуба 28-30 ноября для прохождения ежедневных тестов. Харден не явился в расположение клуба в установленный срок. Ранее Джеймс был замечен в Атланте на праздновании дня рождения знаменитого репера Lil Baby.

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