Новый рекорд: майка Майкла Джордана продана по огромной цене
Аукционный дом Julien's Auctions объявил о рекордной продаже. На торгах в Беверли-Хиллз майка легендарного баскетболиста Майкла Джордана, в которой он подписывал первый контракт с «Чикаго Буллз» в сентябре 1984 года, была продана за $ 320 тыс. Это наибольшая сумма, когда-либо потраченная на форму Майкла Джордана, сообщает BasketUSA.
Майкл Джордан считается одним из величайших в истории баскетболистов. В 90-х годах он шесть раз привёл команду «Чикаго Буллз» к завоеванию чемпионских титулов НБА. С момента ухода Джордана в 1998 году, команда из Иллинойса титулов не завоёвывала.
Напомним, что с 2010 года Майкл Джордан является владельцем команды НБА «Шарлотт Хорнетс». Франшиза дважды выходила в плей-офф с этого периода.
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