Джеймса Хардена застали в стрип-клубе

Журналист Nets Republic Алек Стурм поделился в социальной сети видео, на котором запечатлено, как защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден накануне первой тренировки команды провёл ночь в стриптиз-клубе.

«Рокетс» ожидали, что Харден примет участие в воскресной тренировке, однако игрок так и не появился. Главный тренер Стивен Сайлас заявил, баскетболист не имеет права заниматься с командой из-за протокола НБА по COVID-19.

Согласно протоколу НБА, игроки должны были вернуться в город базирования клуба 28-30 ноября для прохождения ежедневных тестов. Харден не явился в расположение клуба в установленный срок. По информации Струма, в одном из стриптиз-клубов Лас-Вегаса Джеймс отмечал день рождения рэпера Lil Baby.

Видео доступно на странице Алека Стурм в «Твиттере».

Видео доступно на странице NBA Central в «Твиттере».