Зайон Уильямсон: думал, что я сильный, но потом увидел вблизи Стивена Адамса
Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон поделился мнением о новом партнёре по команде центровом Стивене Адамсе.
«Он силён. Я думал, что я сильный, но когда увидел его вблизи в одной команде… это безумие. Стивен действительно силён и отличный баскетболист», — приводит слова Уильямсона Clutch Points.
Напомним, вес 20-летнего Уильямсона в ходе прошлого сезона превышал 140 кг.
Адамс был обменян в «Нью-Орлеан Пеликанс» из «Оклахома-Сити Тандер». В его контракте оставался один год, за который он получит $ 27,5 млн.
Стивен был выбран «Оклахома-Сити» на драфте НБА 2013 года под 12-м пиком и провёл в клубе первые семь сезонов карьеры. В прошлом сезоне его средние показатели составили 10,9 очка, 9,2 подбора, 2,3 передачи и 1,1 блок-шота.
Рекомендуем вам
- 7 декабря 2020
-
11:26
-
10:25
-
10:12
-
09:43
-
09:30
-
09:19
-
07:30
-
00:45
- 6 декабря 2020
-
23:59
-
23:42
-
23:32
-
21:13
-
20:03
-
18:42
-
17:52
-
16:56
-
15:15
-
14:49
-
13:53
-
12:52
-
11:54
-
10:36
-
09:20
-
08:58
-
08:50
-
00:39
-
00:36
- 5 декабря 2020
-
23:53
-
23:47
-
21:54
-
20:01
-
19:44
-
19:04
-
17:18
-
15:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам