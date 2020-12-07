Зайон Уильямсон: думал, что я сильный, но потом увидел вблизи Стивена Адамса

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон поделился мнением о новом партнёре по команде центровом Стивене Адамсе.



«Он силён. Я думал, что я сильный, но когда увидел его вблизи в одной команде… это безумие. Стивен действительно силён и отличный баскетболист», — приводит слова Уильямсона Clutch Points.

Напомним, вес 20-летнего Уильямсона в ходе прошлого сезона превышал 140 кг.

Адамс был обменян в «Нью-Орлеан Пеликанс» из «Оклахома-Сити Тандер». В его контракте оставался один год, за который он получит $ 27,5 млн.



Стивен был выбран «Оклахома-Сити» на драфте НБА 2013 года под 12-м пиком и провёл в клубе первые семь сезонов карьеры. В прошлом сезоне его средние показатели составили 10,9 очка, 9,2 подбора, 2,3 передачи и 1,1 блок-шота.