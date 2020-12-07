Джеймс Харден оставил загадочное сообщение в соцсети после скандала со стрип-клубом

Лидер «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден, который пропустил тренировку команды, а позже был замечен в одном из стрип-клубов Лас-Вегаса, опубликовал после этой истории загадочное сообщение в «сториз» своего «инстаграма».
Запись состоит всего из одного эмодзи.
Фото: instagram.com/jharden13
«Рокетс» ожидали, что Харден примет участие в воскресной тренировке, однако игрок там так и не появился. Главный тренер Стивен Сайлас заявил, что баскетболист не имеет права заниматься с командой из-за протокола НБА по COVID-19.
Согласно протоколу НБА, игроки должны были вернуться в город базирования клуба 28-30 ноября для прохождения ежедневных тестов. Харден не явился в расположение клуба в установленный срок. Позже появилось видео, как в одном из стриптиз-клубов Лас-Вегаса Джеймс отмечал день рождения рэпера Lil Baby.
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