Джеймс Харден оставил загадочное сообщение в соцсети после скандала со стрип-клубом

Лидер «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден, который пропустил тренировку команды, а позже был замечен в одном из стрип-клубов Лас-Вегаса, опубликовал после этой истории загадочное сообщение в «сториз» своего «инстаграма».



Запись состоит всего из одного эмодзи.

Фото: instagram.com/jharden13

«Рокетс» ожидали, что Харден примет участие в воскресной тренировке, однако игрок там так и не появился. Главный тренер Стивен Сайлас заявил, что баскетболист не имеет права заниматься с командой из-за протокола НБА по COVID-19.



Согласно протоколу НБА, игроки должны были вернуться в город базирования клуба 28-30 ноября для прохождения ежедневных тестов. Харден не явился в расположение клуба в установленный срок. Позже появилось видео, как в одном из стриптиз-клубов Лас-Вегаса Джеймс отмечал день рождения рэпера Lil Baby.