Джеймс Харден прояснил ситуацию после пропуска старта тренировочного лагеря «Хьюстона»

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден не появился на запланированной индивидуальной тренировке, но сообщил руководству клуба, что скоро присоединится к команде. Об этом сообщает журналист ESPN Тим Макмэн на своей странице в «Твиттере».



«Рокетс» ожидали, что Харден примет участие в воскресной тренировке, однако игрок там так и не появился. Главный тренер Стивен Сайлас заявил, что баскетболист не имеет права заниматься с командой из-за протокола НБА по COVID-19.



Согласно протоколу НБА, игроки должны были вернуться в город базирования клуба 28-30 ноября для прохождения ежедневных тестов. Харден не явился в расположение клуба в установленный срок. Позже появилось видео, как в одном из стриптиз-клубов Лас-Вегаса Джеймс отмечал день рождения рэпера Lil Baby.

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