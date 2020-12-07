«Реал» раздумывает переманить одного из ведущих игроков «Барселоны»
Согласно предположению Defensa Central, если «Барселона» всё же решит подписать в свой состав выступавшего за «Сакраменто Кингз» защитника Йоги Феррелла, то, возможно, мадридский «Реал» постарается переманить из стана своих главных конкурентов разыгрывающего Томаса Эртеля.
Феррелл провёл предыдущие четыре сезона в НБА, выступая за «Бруклин Нетс», «Даллас Маверикс» и «Сакраменто». В сезоне-2019/2020 он набирал за «Кингз» по 4,3 очка и 1,3 передачи в среднем за матч. Сейчас Йоги тренируется в США в надежде заключить соглашение с одной из команд. Но о его возможном переходе в «Барселону» уже сообщили несколько источников.
Позиция разыгрывающего в «Реале» была ослаблена после того, как звезда мадридцев Факундо Кампаццо решил перебраться в НБА.
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