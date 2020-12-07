«56 лет ожидания». Адебайо купил своей матери новый дом

Центровой Бэм Адебайо, недавно подписавший с «Майами Хит» максимальный контракт, решил сделать по этому поводу подарок своей матери. На день рождения баскетболист подарил её новый дом.



«56 лет ожидания», — написал Адебайо в комментариях к посту Bleacher Report, где размещена фотография баскетболиста с его мамой в новом доме.

Фото доступно на странице Bleacher Report в «Твиттере».

Адебайо и «Хит» договорились о максимальном продлении соглашения на пять лет и $ 163 млн. Сумма может быть увеличена до $ 195,6 млн, если игрок выполнит ряд условий, прописанных в контракте.



Бэм был выбран «Майами» на драфте НБА 2017 года в первом раунде под общим 14-м номером. В сезоне-2019/2020 он набирал 15,9 очка, 10,2 подбора, 5,1 передачи, 1,1 перехвата и 1,3 блок-шота в среднем за игру. В минувшем сезоне он принял участие в Матче звёзд лиги и был включён во вторую сборную всех звёзд защиты НБА.